青世代投資調查 幸福感僅及格邊緣 近7成靠這招提高收入

根據富達投信「青世代幸福大調查」結果顯示，台灣 25 到 39 歲間的青世代幸福感平均僅 6.5 分處在及格邊緣 (滿分 10 分)，而充裕穩定的財務收入是影響幸福感的前三大因素，近 7 成 (69%) 選擇積極投資理財增加薪資以外的收入。

富達「青世代幸福大調查」，75% 台灣青世代表示有投資理財習慣，其中有 63% 每個月運用 3 成或以下薪資進行投資，投資理財目標前三大包括提升生活品質 (69%)、為退休生活做準備 (64%)、防禦意外風險如失能失業 (42%)。

進一步檢視有投資理財的青世代，投資滿意度平均僅 5.3 分，投資理財前三大困難分別為: 擔心虧損或有虧損經驗 (52%)、投資理財知識不足 (45%)、沒時間了解投資商品 (40%)。

金融市場瞬息萬變，台灣青世代面對投資虧損時，有 32% 表示先放著不管、30% 等待時機逢低加碼、28% 進一步了解該標的長期投資前景後再決定如何處置，僅 10% 選擇停損退場。

富達投信分析，從調查可發現，理財的確可以增加幸福感，建議青世代可掌握理財三原則，包括設定明確用途、選擇信賴的投資團隊，並採取定期定額的方式進行紀律投資，以此提升投資能力。

首先是設定明確用途，以退休準備來說，選擇每年 5% 報酬率穩定累積 20 到 30 年就很足夠，但若是短期的購車資金或旅遊預算，就必須依據需要的資金，選擇以股息、債券、多重資產等穩定收益型金融商品配置創造被動收入，完成人生每個階段的目標。

第二步則是選擇值得信賴的專業投資團隊神隊友，市面上投資商品琳瑯滿目，以共同基金為例，透過專業的投資專家代為操盤，可避免個人知識和能力有限的痛點。

富達投信指出，共同基金精選數 10 檔具有成長潛力或穩定收益的股票、債券、或另類資產等一籃子最適投資組合，並隨著市場趨勢汰弱留強，可有效減少投資人直接前進股市的潛在風險與挑戰。

第三則是定期定額紀律投資，過去 2 年多來受地緣政治不穩定、產業供應鏈轉換及低利率時代告終等因素交錯，嚴重衝擊全球金融市場，不只信奉股債六四平衡定律的投資人因而虧損，就連許多過去自己操盤頗有心得的資深投資人獲利也大幅回吐。