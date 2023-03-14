聯準會鷹派預期降溫 美元看漲呼聲消退

美國兩家大型區域性銀行倒閉，使債券市場出現 180 度大轉變，投資人不再預期聯準會 (Fed) 將採取更激進的政策，對於美元重啟新一波反彈，再登 20 年新高的看多預期也隨之消散。

在矽谷銀行、Signature Bank 相繼倒閉後，Fed 和美國政府周日 (12 日) 緊急出手救市，但未能安撫市場情緒。

自上周四 (9 日) 以來，美國短天期公債殖利率已從 15 年高點回落，創下 1987 年 10 月以來最大跌幅，連帶拖累美元自三個月高點滑落，上周觸及 5.084% 的 2 年期美債殖利率，周一 (13 日) 最低跌至 3.939%，10 年期美債殖利率則自上周的逾 4%，跌至 3.418%。

隨著投資人尋求避險，加上銀行倒閉令 Fed 激進升息預期降溫，美元指數 (DXY) 周一也跌約 0.6%。

Fed 主席鮑爾上周赴國會作證時表示，可能需要重新加快升息步調，因為通膨仍居高不下且就業前景依然強勁，鮑爾的鷹派言論導致美債殖利率大幅走高，美元指數也獲得提振，因為市場預期 3 月升息 2 碼的可能性升高。

如今上述前景已不在市場的考慮範圍內，聯邦資金期貨交易員現在認為，Fed 下周最有可能維持利率不變或升息 1 碼，高盛和 NatWest Markets 等投行也不再認為 Fed 會在下周升息，甚至有交易員預估 Fed 將於今年降息，使聯邦資金利率從目前的 4.57%，在 12 月時降至 3.8%。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 利率交易策略主管 Jonathan Cohn 表示，身處存在金融穩定問題的背景之下，經濟衰退風險可能加劇，在市場將與之前一樣激進的升息周期納入定價前，有關未來的信貸供應、銀行貸款等問題必須先獲得解決。

由於 Fed 官員目前處在決策會議前兩周的「緘默期」，有關金融穩定風險可能在多大程度上改變他們對進一步收緊政策的看法，目前仍難以得知。

NatWest Markets 的 G10 外匯策略主管 Brian Daingerfield 說：「如果市場在一周前的假設是 Fed 能夠且將繼續升息，我認為不再是這樣，而且也很難回到這種觀點。從美元的角度來看，這非常重要，因為將 Fed 的預期重新訂得更高，是我們之前觀察到美元反彈的重要組成。」