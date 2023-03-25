繳稅季資金需求潮 銀行信貸利率低於1%加碼抽萬元獎金

物價上漲加上即將到來的繳稅季，瞄準市場潛在資金需求，銀行競推小額信貸，主打利率低於 1%，部分銀行更加碼祭出萬元旅遊，向民眾招手。

每年 4 月通常是繳稅高峰期的起點，包括汽機車牌照稅，5 月又有房屋稅和綜所稅等繳稅期間，加上母親節的消費性需求增加，向來都是民眾資金需求的旺季，銀行也趁勢競推信貸優惠，大搶消金生意。

兆豐銀行的「生活好享貸」，透過官網申請，申辦成功前 3 期固定利率 0.66%，如果是兆豐銀卡友、房貸戶或是數位存款戶，貸款手續費最高可減免 3000 元；除此，瞄準疫後旅遊潮，每月還加碼抽出 5 萬元旅遊金。

兆豐銀表示，以貸款金額 30 萬元，前 3 期固定年利率 0.66%，第四期起年利率 2.61% 試算，加計手續費 3880 元，貸款期間 7 年為例，總費用年百分率約為 2.85%，每月平均繳付本息約 3902 元。

此外，從 3 月起申請「生活好享貸」方案，只要在次月月底前完成撥款，即有機會抽中指定旅行社 5 萬元旅遊金，每月抽一名，連抽四個月，不限國內外、團體旅遊或自由行，皆可彈性選擇。

玉山銀行的 e 指貸，前 2 期利率為 0.13%，貸款費用只要 588 元，最高可貸額度為 300 萬元，貸款期間最長 7 年；標榜最快只要 3 分鐘就能完成申請，完成線上對保後，最快 2 小時就能完成撥款。

中信銀行的信貸限時促銷，首期利率下殺至 0.01%，主打線上申請最快 1 小時就能撥款入帳，最高可申貸額度達 500 萬元，借款人可依資金運用規劃 2 到 7 年的還款期。此外，成功申貸還能加碼抽價值 16888 元的 momo 幣。

台新銀行信貸同樣主打線上申請，首期利率只要 0.01%，第 2 期起利率 4.98%，採機動計息，最高申貸金額 500 萬元，線上申貸手續費最低 2000 元；在加碼抽獎部分，透過線上申貸並成功核貸者，還能再抽 1 萬元發財金。



