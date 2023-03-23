葉倫無意推全額存保 第一共和銀行下殺超15%

美國財政部長葉倫說未研究擴大聯邦存款保險後，第一共和銀行 (FRC-US) 週三 (22 日) 再度陷入困境，股價週三下殺 15.47% 至每股 13.33 美元。

為防止銀行爆發擠兌，美國中型銀行呼籲聯邦存款保險公司 (FDIC) 未來兩年對銀行所有存款進行擔保，摩根士丹利分析師 Manan Gosalia 在本週早些時候的一份報告研判，在這最樂觀情況下，第一共和銀行目標價設定為每股 54 美元。

葉倫無意推全額存保 (圖片：AFP)

然而，葉倫澆熄了這份希望。她在週三美國參議院撥款金融服務小組委員會的聽證會上表示，財政部暫時無意擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍和保險額，她不會在沒有國會批准的情況下考慮採取這樣的舉措，並且正逐案審查銀行風險。

葉倫坦言：「我沒有考慮或討論任何與全面保險或存款擔保有關的事情。」

共和黨眾議院自由核心小組也表示，全面擔保銀行存款 (無論是隱含還是明確的) 都將會樹立危險的先例。

Keefe, Bruyette & Woods 交易主管 RJ Grant 表示，葉倫最新言論影響所有區域銀行股。

Grant 稱：「葉倫肯定用了不同的語氣，華盛頓正在幕後討論存款人將受到保護。」

據外媒引述消息人士透露，知名投行摩根大通執行長戴蒙週三在華府會見白宮國家經濟委員會主任布蘭納德 (Lael Brainard)，與會者還包括多名商界大佬，研判可能與拯救搖搖欲墜的第一共和銀行有關。

第一共和銀行週二傳出考慮包括出售公司、注資或削減資產的各項計畫，期望更吸引潛在投資者或買家。

摩根士丹利分析師研判，即使獲得現金注入，該銀行也可能需要在其所謂的持有至到期投資組合中的證券上承擔損失，潛在買家需要從 第一共和銀行的貸款和證券投資組合中吸收 268 億美元的市值損失，同時還需要額外的 95 億美元對銀行進行資本重組。