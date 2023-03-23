〈台幣〉熱錢瘋狗浪席捲亞幣 放量強升1.54角收30.372元

美國聯準會 (Fed) 拍板升息 1 碼，升息步調放緩符合市場預期，台北股匯今 (23) 日上演雙漲走勢，在熱錢積極流入下，新台幣兌美元匯率一度強升超過 2 角，終場升幅略收斂，升值 1.54 角，收在 30.372 元，攀逾 1 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值放大至 21.86 億美元。

Fed 週三決議調升基準利率 1 碼，升到 4.75% 至 5% 區間，最新聲明和最新利率點狀圖皆暗示升息循環步入尾聲，今年可能只會再升息一次，但主席鮑爾強調今年不會降息，且持續大幅縮減資產負債表。

市場風險偏好持續改善，新台幣兌美元匯率連續第 3 個交易日走揚，早盤一口氣衝破 30.5、30.4 元兩道關卡，一度升抵 30.314 元，升值多達 2.12 角，熱錢積極回流亞洲市場，終場升幅略收斂，收在 30.372 元，升值 1.54 角，台北外匯市場成交值擴大至 16.58 億美元。

主要亞洲貨幣今天展開強勁攻勢，根據央行統計顯示，韓元強升 2.3%，日元勁揚 1.26%，人民幣升值 0.92%，新加坡幣升值 0.81%，新台幣升值 0.51%，越南盾小升 0.11%。美元指數下挫 1.01%，歐元升值 1.3%。