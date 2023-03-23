台股站上15800點 外資連2日回補 三大法人聯手買超188.38億元

美國聯準會敲定升息 1 碼，並暗示今年只會再升一次，台股今 (23) 日開低，隨著熱錢湧入，大盤翻紅急拉，電子、金融強勢表態，加權指數終場上漲 103.49 點，收在 15863.95 點，創逾 9 個月來收盤新高，成交值 2302.48 億元。三大法人聯手買超 188.38 億元，外資連 2 日回補。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資昨天回頭大買 262 億元後，今天再加碼買超 169.42 億元；投信續挺台股，買超 8.18 億元，寫下連 24 買紀錄；自營商買超 10.64 億元，為連 3 買。三大法人合計買超 188.38 億元。

主要電子權值股方面，台積電今天股價翻紅，終場漲近 1%，收 538 元；聯發科 (2454-TW) 盤中也吸引買盤進駐，直逼 800 元關卡，終場漲逾 1%，收 793 元；國巨 (2327-TW)、研華 (2395-TW)、欣興 (3037-TW) 等產業指標股也有 2-4% 的漲幅。

Fed 鷹派立場出現鬆動，金融股今天持續受到買盤青睞，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 及玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW) 等均翻紅，開發金 (2883-TW)、兆豐金 (2886-TW)、上海商銀 (5876-TW) 等收漲逾 1%。

光學鏡頭廠保勝光學 (6517-TW) 2022 年稅後純益 1.07 億元，創新高，年增 75.32%，每股純益 3.8 元，市場寄望保勝鏡頭更進一步應用於高階工業、航太產品，推升股價攻上漲停，達 85 元，改寫新天價，光學元件族群今天表現抗跌，先進光 (3362-TW)、中揚光(6668-TW)、聯一光(3441-TW) 等大漲逾半根停板。