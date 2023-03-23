〈紐約匯市〉Fed暗示今年只會再升息一次 DXY連五貶

美元指數周三 (22 日) 下跌，為連續第五個交易日走低，聯準會 (Fed) 稍早如預期升息 1 碼，並暗示今年只會再升息一次。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.7%，至 102.53，是 2 月 3 日以來最低。

Fed 周三將基準利率目標區間調升 1 碼，至 4.75%-5%，為 2007 年 10 月以來最高水平。宣布利率決策的同時，Fed 也發布最新經濟預測摘要 (SEP)，包含利率點陣圖。

最新點陣圖顯示，官員們預測利率將在今年達到 5.1% 的高峰，與去年 12 月的預期相同，暗示今年底前很可能只會再升息一次，緊縮循環可望逼近尾聲。

面對矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 突然倒閉的消息，Fed 在最新聲明中刪除了「持續升息」(ongoing increases)的字眼。自 2022 年 3 月 16 日啟動升息周期以來，每份政策聲明都有出現這樣的措辭。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「Fed 確實選擇阻力較小的路徑，在升息同時，也提供相對鴿派的利率前景，基本上給了市場他們想要的東西。」

投資人也密切關注鮑爾對銀行業危機的評論。鮑爾在記者會上表示，美國銀行體系穩健，且擁有雄厚資本及流動性，將密切監控銀行系統的狀況，準備在必要時使用所有工具，確保一切無恙。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師於報告指出，只要銀行流動性問題依然存在，Fed 的鴿派升息意味著美元可能在未來幾天或是幾內走低。

美元兌日元周三貶 0.8%，至 131.34 日元，回吐前一交易日升幅。

歐元勁揚逾 0.8% 至 1.0868 美元，續登約七周新高。在數據顯示英國 2 月通膨率遠高於預期後，英鎊升近 0.4% 至 1.2266 美元。英國央行 (BOE) 將在周四公布利率決議。

澳幣小漲 0.2% 至 0.6682 美元，紐幣升近 0.4% 至 0.6217 美元。

Fed 公布利率決議前，比特幣一度逼近 29,000 美元，是去年 6 月以來最高，因一些投資人希望，近期的銀行倒閉潮將令 Fed 結束長達一年多的升息政策，進而刺激加密貨幣需求，但最終希望還是破滅。

Fed 宣布升息 1 碼後，比特幣盤中跌破 27,000 美元，後續跌勢稍微收斂，截稿前仍跌 2.8% 至 27,396 美元。

截至台灣時間周四 (23 日) 約 7:30 價格: