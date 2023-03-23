〈台幣〉熱錢瘋狂湧入 強升逾2角重返30.3字頭 攀逾1個月新高

美國聯準會 (Fed) 決議升息 1 碼，並暗示今年只會再升息一次，但不會降息，美元指數周三應聲下挫，亞幣今 (23) 日全面強彈，新台幣匯率強勢走高，一度強升逾 2 角，重返 30.3 字頭，創逾 1 個月新高，熱錢大舉湧入。

美、歐銀行業接連爆出危機後，引發市場恐慌，但 Fed 攜手全球五大央行為流動性掛保證，帶動市場風險偏好改善，在 FOMC 會議後，Fed 決議調升基準利率 1 碼，區間升到 4.75% 至 5%，最新聲明和最新利率點狀圖皆暗示升息循環步入尾聲，但今年不降息，且持續大幅縮減資產負債表。

新台幣兌美元匯率連續第 3 個交易日走揚，早盤一口氣衝破 30.5、30.4 元兩道關卡，一度升抵 30.314 元，升值多達 2.12 角，為 2 月 20 日以來的高點，熱錢積極回流亞洲市場。

主要亞洲貨幣今天展開強勁攻勢，韓元兌美元早盤狂升 1.22%，新台幣升值 0.66%，日元、人民幣約升值 0.56-0.6%，新加坡幣、泰銖升值 0.35-0.38%。

美國聯準會 (Fed) 升息 1 碼符合市場預期，但今年不會降息，台股今天開低，隨著熱錢湧入，新台幣強彈逾 2 角，大盤也急拉漲逾百點，最高來到 15882 點，電子、金融權值股陸續翻紅，惟航運股賣壓偏重。

