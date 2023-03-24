〈紐約匯市〉美元指數終止連五貶 央行升息後 瑞郎、英鎊小漲

美元指數周四 (23 日) 收復跌勢，終止連五貶，瑞士法郎和英鎊也小幅走強，為了對抗通膨，兩國央行稍早均宣布調升基準利率。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.24%，至 102.60，是近六個交易日以來首度上漲。

Fed 周三 (22 日) 將基準利率調升 1 碼，但政策聲明中刪除了「持續升息」(ongoing increases)的措辭，改成支持「一些額外的緊縮措施」，且最新點陣圖暗示緊縮循環已近尾聲，大多數央行官員認為今年只會再升息一次。

考量到兩周前才爆出矽谷銀行倒閉、瑞士信貸 (Credit Suisse) 財務危機等一系列事件，Fed 這次的升息行動格外受矚目。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「若銀行業危機能夠平息，且通膨仍居高不下，美元可望獲得提振，因為 Fed 可再度以全力對抗通膨，而不必掛心銀行危機對經濟的打擊。」

市場押注 Fed 即將結束升息循環之際，歐洲央行 (ECB) 預估還會再升息約 2 碼，歐美政策差異預期，一度帶動歐元飆升至七周高點，隨後轉跌，截稿前貶 0.25% 至 1.0830 美元。

Manimbo 表示：「歐洲央行可能接下最鷹派央行的棒子，因為相較於其他央行，他們似乎在討論更多次升息。」

在央行如預期升息 1 碼後，英鎊小升 0.15% 至 1.2284 美元。英國央行 (BOE) 還稱，若有證據顯示物價壓力持續，需要進一步收緊政策，顯示對抗通膨仍是央行的首要之務。

同日，瑞士央行 (SNB) 也將政策利率調升 2 碼，試圖在應對通膨與金融市場動盪之間取得平衡。

為防止國內第二大銀行倒閉，瑞士央行上周日偕瑞士政府和金融監管機構 FINMA，促成瑞銀集團 (UBS) 與瑞信的收購案。央行表示，當局在周末宣布採取的措施，已經阻止危機發生。

瑞郎兌美元最高升至逾一周高點，隨後漲幅收斂，截稿前升逾 0.1%，至 0.9158 瑞郎兌 1 美元。

日元兌美元周四觸及六周高點，截稿前升約 0.4%，至 130.83 日元兌 1 美元。

截至台灣時間周五 (24 日) 約 6:00 價格: