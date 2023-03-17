美經濟衰退擔憂加劇 過半數美國人擔憂在衰退中失去一切

近期在矽谷銀行事件爆發後，避險情緒大幅升溫，美國民眾對於陷入經濟衰退的擔憂也進一步加劇。再加上通膨目前仍處在高檔，不少人預期美國將會在今年陷入衰退。

根據 Real Estate Witch 的一項調查顯示，大約 75% 的受訪者表示他們認為美國經濟正在走向衰退，69% 的人認為美國已經處於衰退之中。超過半數 (55%) 的人則悲觀認為他們會在經濟衰退中失去一切。

從定義上來看，經濟衰退通常指的是國內生產總值 (GDP) 至少連續 2 個季度下跌。儘管美政府當局多次表示美國經濟不會陷入衰退，但實際上多數美國人並不看好今年的經濟前景。

Apollo Global Management 首席經濟學家兼合夥人 Torsten Slok 曾表示，經濟不著陸 (no landing) 即是經濟避免或是至少推遲了經濟放緩的命運，但隨著 Fed 繼續收緊貨幣政策，清算的時間可能不久就到。如今，在銀行業危機爆發後，他稱美國經濟即將迫降，意味著硬著陸。

Slok 說道，銀行業接連爆雷，信貸條件將因此收緊，迫使美國經濟由不著陸走向硬著陸。此外，他預估 Fed 在下週不會升息，因為區域性銀行在美國信貸增長中發揮著關鍵作用，同時目前的短期和長期利率都已經觸頂。

隨著通膨持續飆升，許多美國人開始轉向使用信用卡來應對不斷上漲的開支。根據 TransUnion 最新的 Credit Industry Insights 報告，美國信用卡餘額在 2022 年最後一季增加到 9310 億美元。

此外，信用卡款拖欠率也有所增加。根據 TransUnion 的 2023 年消費者信貸預測，到 2023 年底，嚴重的信用卡拖欠率預計將增至 2.6%，較 2022 年底的 2.1% 有所上升，可能創下 2010 年以來的新高。

TransUnion 美國研究和諮詢副總裁 Michele Raneri 在報告中表示，快速上升的利率和居高不下的通貨膨脹率，加上對經濟衰退的擔憂，是美國消費者近來面臨的重大挑戰。信用卡和個人貸款拖欠率顯著上升也就因此不足為奇。