Virgin Orbit獲2億美元注資，盤前大漲11%、FOMC會議聲明重點整理！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 25 分)

■ 道瓊指數：上漲 162 點，漲幅 0.50% 至 32420。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 132，漲幅 1.04% 至 12839.00。

■ 標普 500 指數：上漲 29，漲幅 0.73% 至 3999.50。4

【今日總經數據】美國 2 月新屋銷售、美國初領失業金人數。(延伸閱讀：掌握升息循環、一文讀懂美國公債＆短、中、長期美債比較！)

二、美股盤前關注重點

1. FOMC 會議及鮑威爾會後聲明重點整理：

(1) 升息 1 碼：政策利率調升 1 碼至 4.75%~5%；從利率點陣圖來看 2023 年底，終端利率區間將落在 5%~5.25%，且預期今年不會降息；2024 年預期將落在 4.25% 左右，也就是大約降息 4 碼；2025 年預期維持在 3%~3.25%，也就是大約再降 4 碼。

(2) 維持每月 950 億美元的縮表不變：600 億美元短期國債 + 350 億美元 MBS

(3) 經濟數據：

■GDP：今年 4Q GDP 成長預估自 0.5% 調降至 0.4%；2024 年成長預估自 1.6% 降至 1.2%。

■失業率：今年失業率自 4.6% 降至 4.5%；2024 年、2025 年預估將維持在 2.6%。

■通膨：調高今年核心 PCE 自 3.5% 上調至 3.6%，直至 2025 年才會接近 2% 目標，目前認為通膨風險仍偏上行的官員人數從 17 位降至 11 位，而認為通膨風險大至平衡的官員從 1 位上升至 7 位。

(4) 信貸緊縮：針對近期的中小型地區性銀行的金融風暴，鮑威爾表示，目前美國金融體系仍非常穩健；但不可免的，此事件可能導致家庭和企業信貸條件變嚴苛，此將可能對經濟活動、就業和通膨造成影響。

2. 葉倫並不打算繞過立法機構來保障存款：美國財政部長葉倫昨日出席參議院聽政院，表示拜登政府並不打算在未經立法機關同意的情況下，同意提供一籃子的存款保險來穩定美國銀行體系，另也表示，近期倒閉的銀行負責人需被追究連帶責任。

3. Virgin Orbit 獲 2 億美元注資，盤前大漲 11%：Virgin Orbit (VORB.US) 在上週宣布暫停營運的同時也同步與 Mathew Brown 進行籌資談判，近期據知情人士表示，最快 Mathew Brown 將於週四注資 2 億美元，而與此同時 Mathew Brown 將獲得 Virgin Orbit 的優先股投資，消息公布後，目前 Virgin Orbit 盤前大漲 11% (台灣時間 3/23 4：38 p.m.)。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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