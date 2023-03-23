存保擴不擴大 葉倫鮑爾似不同調 銀行股又趴倒

由於美國官員針對存款安全發出相互矛盾的訊息，銀行股周三 (22 日) 午盤走跌。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三新聞發布會上試圖安撫華爾街和儲戶，保證他們的存款無虞。「正如所見，當經濟面臨嚴重損害的威脅時，我們仍有保護儲戶的工具，因此儲戶應該認為他們的存款安全無虞。」

但幾乎與此同時，美國財長葉倫卻在參議院聽證會上釋出略感差異的訊息。針對參議員 Bill Hagerty 提出聯邦存款保險公司 (FDIC) 擴大保險至涵蓋 25 萬美元以上存款一事，葉倫稱該舉措「先前沒考慮過，現下也不曾考慮。」

葉倫補充，她與 FDIC 董事會和 Fed 董事會將共同商議，以確定銀行的倒閉是否造成系統性風險。「這必須個案判斷，我沒有考慮，也沒討論任何與全面保險或擴大存保相關的議題。」

這足以讓投資者對銀行股惴惴不安，SPDR S&P 區域銀行 ETF (KRE-US) 周三重挫 5.69%，收每股 43.45 美元，而其他銀行股表現更差。

第一共和銀行周三早盤在上漲領域間上下波動，但在葉倫發表評論後，最終重挫 15% 以上，收每股 13.33 美元。本月稍早矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉後，第一共和銀行因未投保存款比例較高，引起投資人恐慌，股價暴跌。

知情人士透露，第一共和銀行已聘請顧問 Lazard LAZ 和麥肯錫公司，探索各種可能的選擇，包括出售或削減資產等。

彭博社周二晚間報導，華爾街各家執行長和美官員正探索政府出手的可能性，以確保達成支持第一共和銀行的協議。

《華爾街日報》報導摩根大通 (JPM-US) 執行長 Jamie Dimon 領導救援談判，令第一共和銀行周二股價飆漲 30%，但盤後卻暴跌，顯示該銀行的動盪恐尚未結束。自 3 月初以來，該股下跌仍近 90%。

歐洲方面，由於收購瑞信引起投資者不安，瑞銀提出回購不到一周前發行、價值 27.5 億歐元（29.7 億美元）的自家債券，試圖提振投資人信心。

自與瑞信交易以來，瑞銀股價已反彈超過 12%，目前接近本月初矽谷銀行倒閉前的股價，瑞銀周三股價下跌 2.3%。