重拾信心 First Republic盤前急升逾20% 領漲區域銀行股

First Republic (FRC-US) 周二 (21 日) 領漲美股中的地區銀行股，投資人希望這家陷入困境的銀行會採取某種戰略行動或獲得另一項重大監管舉措，來阻止銀行業的螺旋式下滑。

媒體報導指出，摩根大通 (JPM-US) 正在就這家舊金山銀行的替代方案提供建議；該行因其類似倒閉的矽谷銀行一樣擁有大量未投保存款，因而引起華爾街的注意。消息人士透露，這些替代方案包括融資甚至可能出售。

First Republic 股價 3 月至今暴跌 90%，周一 (20 日) 跌至歷史新低，在周二盤前交易中飆升 22%。繼 3 月以來下跌 29% 之後，SPDR 標普地區銀行業 ETF 周二早盤上漲 3.3%。

《彭博》引述知情人士的話報導，財政部正在研究監管機構是否有權在未經國會批准的情況下，臨時為高於聯邦存款保險公司 (FDIC) 上限的存款提供保險，這也提振了市場情緒。不過，報導指出，這些政府官員認為尚無必要採取如此激烈的行動。

Piper Sandler 分析師特維達爾 (Alexander Twerdahl) 在最新的報告中寫道：「有人猜測存款保險上限可能會增加一倍，並進一步猜測 FDIC 可能決定為所有存款提供保險。」「事實上，國會需要採取行動來改變 FDIC 的保險限額，我們認為這不是一個可能很快就會解決的問題。」

以摩根大通為首的 11 家銀行上周向 First Republic 存入合計 300 億美元的資金，但其股價繼續下跌。《華爾街日報》引述消息人士的話報導，First Republic 的部分救助計畫可能需要將部分存款轉化為注資。

KeyCorp (KEY-US)、Citizens Financial (CFG-US)、U.S. Bancorp (USB-US) 和 Huntington Bancshares (HBAN-US) 周二早盤均上漲超過 3%。