Gamestop轉型承諾跳票 轉而追求短線獲利以滿足投資人

GameStop (GME-US) 董事長柯恩 (Ryan Cohen) 和 CEO 佛隆 (Matt Furlong) 原本承諾將這家遊戲零售商轉型為卓越營運和令人驚嘆的商店體驗，同時利用加密貨幣和 NFT 等新機會獲利。

但在他們集體領導一年多之後，整個實驗開始看來是徹底的失敗，凸顯出華爾街長期以來對該公司商業模式的擔憂，像是在奄奄一息的購物中心中有太多昂貴的實體店，以及轉向數位遊戲。

柯恩和佛隆曾寄厚望的數位資產市場已徹底崩潰，無助於 GameStop 的扭虧為盈。

GameStop 周三 (7 日) 公布的第 3 季財報充分展示了這個平淡無奇的轉型過程的真實情況。損害以兩種形式呈現：

首先，上季財務非常糟糕。淨銷售額同比衰退 8.5%；硬體和配件及軟體業務銷售額下降，而這些業務約占 GameStop 今年以來銷售額的 82%；美國、加拿大、澳大利亞和歐洲的銷售額下降；毛利率同比持平。

該公司上季調整後虧損 9500 萬美元。今年至今，GameStop 在調整後的營運基礎上虧損了 3.549 億美元。現金部位約有 10 億美元，低於去年同期的 14 億美元。

另一個損害才剛形成，就是 GameStop 撥回其投資的資本，以改變其長期業務的進程。在經歷了數季糟糕的業績後，股價在 2022 年暴跌了 40%。

佛隆在財報電話會議中指出，「今天在完成對我們系統、履行能力和整體基礎的大部分必要升級後，我們正在調整公司成本以滿足未來需求。」「我們削減成本的很大一部分將源於今年下半年的公司裁員。在某些情況下，協助我們完成關鍵舉措的個別員工已經自願離職，並且沒有被替換。至於其他方面，我們已經決定取消或精簡組織的某些部分，利用過去 18 個月完成的工作來提高營運效率。」

這波新一輪成本削減是 GameStop 衰敗的明顯跡象，這代表該公司希望以犧牲任何宏偉的轉虧為盈為代價，開始為投資人展示一些獲利希望。

佛隆補充說，該公司的「兩個首要任務」將是「在短期內實現獲利並在長期內推動務實成長」。