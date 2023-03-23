亞馬遜調升英國員工薪資適得其反 未來恐面臨罷工問題

亞馬遜周三（23 日）將英國業務員工的最低起薪提高 50 便士，至每小時 11 英鎊（13.50 美元）至 12 英鎊之間，此舉激怒要求大幅提高薪資的工會，並且表示該公司提調薪是「一種汙辱」。

不到一周前，英國考文垂（Coventry）的亞馬遜倉庫數百名員工在今年的薪資糾紛舉行最新一次罷工。

代表 500 多名亞馬遜員工的英國 GMB 工會高層 Amanda Gearing 表示表示：「我們正在聽取亞馬遜員工的意見，其中傳達的訊息非常明確，即這種新的薪資標準是一種汙辱。因此，最為回應，將在未來幾天內進行協商併宣布新一輪行動。」

GMB 公會表示，亞馬遜英國業務工人要求每小時 15 英鎊的薪水，以應對生活成本為基，該場危機在過去幾個月內引發英國各企業領域的罷工。

另一方面，亞馬遜表示，此次薪資成長幅度取決於工作地點，而且會從 4 會開始實施。該公司在聲明中表示：「在過去 7 個月內，我們的最低薪資成長 10%，而自 2018 年以來調升 37% 以上。」亞馬遜去年將英國業務員工的時薪上調 50 便士，至每小時 10.50 英鎊至 11.45 英鎊之間。

亞馬遜在英國有 7 萬名員工。今年 1 月，該公司宣布計劃今年關閉在英國位於 Hemel Hampstead、Doncaster 和 Gourock 的 3 家倉庫，此舉將影響 1,200 位當地員工，但亞馬遜表示員工會有機會調到其他部門，同時也計劃在英國開設兩個新的履行中心，最終將提供 2,500 個職缺。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤中股價下跌 0.71%，每股暫報 99.89 美元。