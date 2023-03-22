金價前景看好 2000美元只是起跑線 上看2600美元

隨著全球銀行業陷入困境，又逢 Fed 再次做出利率決定，金價可能有更大的上漲空間，可能會突破歷史高點，並保持在相對高水平。

由於矽谷銀行 (SIVB-US) 倒閉和瑞士信貸 (CS-US) 遭收購，歐美銀行股近期受到重創，投資人紛紛湧向黃金和美國國債等避險資產。現貨黃金交易價格目前來到為每盎司 1941.76 美元。周一 (20 日) 一度突破 2000 美元，創 2022 年 3 月以來的最高水準。

自 3 月初矽谷銀行遭擠兌以來，金價已上漲約 10%。

根據 Refinitiv 數據，金價的歷史高點是 2020 年 8 月的 2075 美元。金融服務公司 CMC Markets 認為，由於美元和債券殖利率可能進一步下跌，Fed 升息政策的提前轉向可能會導致金價再次飆升。預計金價將在每盎司 2500 美元至 2600 美元之間交易。

來自各大央行的需求很可能會進一步推高金價。貴金屬串流媒體公司 Wheaton Precious Metals 執行長史茂伍德 (Randy Smallwood) 表示：「央行繼續買進黃金，對長期價格來說是個好兆頭。」該公司預測金價將觸及 2500 美元。

根據世界黃金協會 (WGC) 的數據，由於「央行巨額購買」，黃金需求在 2022 年飆升至 11 年高點。各大央行去年買進 1136 噸黃金，創 55 年來新高。

惠譽也表示，黃金價格將維持在高位；預測「未來幾周」金價將達到 2075 美元的高點。基於「全球金融不穩定」的前提，預計黃金「在未來幾年與新冠疫情前的水平相比將保持偏高水平」。

外匯交易公司 Oanda 資深市場分析師爾拉姆 (Craig Erlam) 同意惠譽的樂觀前景。他表示，「我認為未來幾個月將看到黃金的強勁表現，這是非常合理的。利率處於或接近峰值，因銀行業近期的發展，對降息的消化速度快於預期。這種動態將提振黃金需求，即使同時美元走軟。」

與此同時，投資人密切關注 Fed 的下一步舉措及其對金價的影響。Fed 將於周三 (22 日) 公布利率決議，市場普遍預計將升息 25 個基點。根據 CME 的 FedWatch 工具，市場目前預期升息 25 個基點的可能性約為 86.4%，從而將聯邦基金利率區間調升至 4.75%-5%；預計暫停升息的可能性為 13.6%。

不過華爾街分析師的預測各不相同。德銀、大摩、小摩與美銀等都預測 Fed 將升息 25 個基點，但高盛與富國銀行卻預計將暫停升息。

貴金屬公司 MKS Pamp 金屬策略主管希爾斯 (Nicky Shiels) 表示：「總體而言，Fed 將不得不在通膨上升和經濟衰退之間做出選擇，而這兩種結果都對黃金有利。」她預計金價將漲至每盎司 2200 美元。

匯豐銀行首席貴金屬分析師史提爾 (James Steel) 表示，美元走軟可能會支撐金價，預計 Fed 將升息 25 個基點。他指出：「上周黃金和美元同時上漲，這是相當不尋常的，這種情況並不經常發生，但一旦發生，這總是代表投資人擔憂加劇的跡象。」