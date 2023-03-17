德國商業銀行：Fed將在年底降息 金價有望觸及1950 美元

德國商業銀行 (Commerzbank) 商品研究主管 Thu Lan Nguyen 在一份報告中表示，過去一週來，受到銀行業危機衝擊，黃金避險需求明顯攀升，也促使金價升至 6 週以來新高，該行維持年底金價目標價為每盎司 1950 美元。

報告中認為，金價未來的走勢將取決於銀行業危機的發展，以及市場對 Fed 貨幣政策的預期。該行仍維持年底金價目標為每盎司 1950 美元。

報告中說道，如果接下來有更多銀行破產，或是更多事件反映出銀行業危機的蔓延效應，那麼市場對利率的預期可能會進一步下降，金價也將因此受到進一步提振。

不過，如果市場對更銀行業危機加劇的擔憂消退，危機獲得控制，美國當局也將會持續升息來抑制通膨，金價就可能因此回落。

分析師目前仍預估 Fed 將會在年底前開始降息，因為先前激進升息的行動對經濟的衝擊如今已開始顯現。Nguyen 認為，降息將在隨後繼續為金價帶來支撐。「市場的焦點隨後將轉向可能的降息，應該會使黃金相對而言再度具有吸引力。」

富國銀行也表示，儘管經濟衰退迫在眉睫，但大宗商品正處於一個超級周期，而黃金的表現將更勝一籌。就黃金來說，最糟的情況也將至少翻倍，到每盎司 3000 美元。

Bloomberg Intelligence 高級宏觀策略師 Mike McGlone 指出，美國經濟衰退是推升金價達到每盎司 2000 美元以上的主要催化劑。在這種情況下，黃金將在 2023 年持續跑贏其他金屬。「黃金是 12 個月來表現最好的金屬之一，可能是市場認為 Fed 最終將因經濟衰退而最終轉向。」McGlone 說。