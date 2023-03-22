FAANG已成回憶? 蘋果、微軟權重創新高

尖牙股「FAANG」的時代似乎已經過去，如今的美股迎向 2 檔個股主導局面的「雙雄時代」，即蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US)。

尖牙股 (FAANG) 包含 Meta Platforms(META-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Alphabet(GOOGL-US)，不過這樣的時代似乎已經過去。

根據 Strategas Securities 追溯至 1990 年的數據分析顯示，如今蘋果和微軟在標準普爾 500 指數中的合併權重已升至 13.3%，創下歷史新高。

Strategas ETF 策略師 Todd Sohn 表示，面對近期的美股動盪，這兩家科技股已成為當前投資人的避風港。「人們對蘋果和微軟的看法，比任何其他科技品牌更加安心。」Sohn 說。

策略師表示，蘋果和微軟目前在標普 500 指數中的權重分別為 7.11% 和 6.14%，而其他一些熱門科技股的影響最近有所減弱。這與過去 10 年的大部分時間相比，是一個巨大的轉變，先前投資人的資金持續湧入，帶動尖牙股持續飆升。

Itaú BBA 分析師 Thiago Alves Kapulskis 先前在研究報告中建議投資者「去槓桿化並降低風險」，因為市場的未來仍不明朗。Kapulskis 指出，他在這種環境下持謹慎態度，但仍對蘋果和微軟的股票充滿信心。

Kapulskis 說：「我們對美國的報導中，我們看好所有大型科技股，但我們現下最看好蘋果和微軟，因為他們擁有最強勁的資產負債表和獲利能力 / 穩定性。」

DA Davidson 分析師 William Jellison 日前提及，OpenAI 發布的最新人工智慧 (AI) 模型 GPT-4 將會進一步拉大與競爭對手的距離，而 OpenAI 合作夥伴微軟 可望因此在這場鬥爭中較競爭對手 Alphabet 更具優勢。