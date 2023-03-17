富國銀行：大宗商品正處超級周期 金價至少上看3000美元

富國銀行表示，儘管經濟衰退迫在眉睫，但大宗商品正處於一個超級周期，而黃金的表現將更勝一籌。就黃金來說，最糟的情況也將至少翻倍，到每盎司 3000 美元。

富國銀行實物資產策略主管 John LaForge 強調，大宗商品超級周期於 2020 年 3 月開始，至少還有 6 年時間。

他說：「大宗商品正處於一個超級周期，整個大宗商品市場都處於結構性供應不足的狀態。史上最短的超級周期是 9 年，現在才第 3 年，我們至少還有 6 年的時間。」

他指出，黃金底部是在 2015 年，每盎司 1000 美元左右。這一次，金價走勢在很大程度上將取決於政府如何處理高利率債務。

LaForge 表示，大宗商品超級周期可能極具破壞性，它可能會迫使許多金融參與者採取行動。超級周期會造成通貨膨脹，這迫使央行在增長緩慢的時候升息，而所有這些政府都有大量債務。

LaForge 警告稱，通膨 2% 的世界已經不復存在，各國政府和央行需要時間來接受這一現實。

他表示，聯準會將不得不開始把通膨率提高到 3% 或 4%，否則就可能出現問題，但讓他們接受這一點將需要一些時間，在這個過程中，他們會犯錯。

自 2020 年年中創下每盎司 2000 美元以上的歷史新高以來，黃金在過去 3 年裡一直表現不佳。

LaForge 認為，金價現在被低估了。黃金是世界上安全的交易，當利率上升的時候，各國政府將不得不考慮如何償還債務。

LaForge 指出，根據大宗商品超級周期的歷史分析，黃金至少會翻一倍，看向 3000 美元的目標價位。

他說：「在超級周期中，金價最糟糕的表現是向上翻一倍。」

他表示，從技術上講，超級周期必須以大宗商品做為一個整體來標記，那是在 2020 年 3 月。在這個新的超級周期開始時，黃金價格為 1500 美元。因此，根據過去的周期，預計金價至少會看到 3000 美元。