雖利率繼續上揚 上周美國房貸申請總量上揚7.4%

在上周跌至 28 年低點後，房貸需求略有回升，即使利率繼續走高。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量增加了 7.4%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.71% 上升到 6.79%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.77 上升到 0.80。利率是 2022 年 11 月以來的最高水平，比一年前高出 270 個基點。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 指出：「即使利率較高，上周的申請量也上升，但這是與前 2 周降至非常低的水平相比。」

房貸再融資申請上周增加 9%，但較一年前同周減少 76%。根據抵押數據和分析公司 Black Knight 的計算，以上周的利率計算，只有 20 萬貸款人可以從再融資中節省開支；而如果按一年前的利率計算，則有超過 200 萬貸款人可以從中受益。

購屋房貸申請上周增加 7%，比一年前同周下降 42%。與一年前相比，市場上的房屋庫存量有所增加，但新掛牌量仍然疲軟，這表明待售物件的銷售速度並不快。

需求的激增可能只是傳統上繁忙的春季市場剛開始。然而，彈性利率房貸申請的比率上周有所上升，顯示更多買家正在竭盡全力想要負擔如今仍然昂貴的房市。彈性利率以較高風險提供較低的利率。

根據《Mortgage News Daily》的另一項調查，房貸利率甚至更高，超過 7%。Fed 主席鮑爾周二 (7 日) 在國會告訴議員，升息可能會再次加速。這嚇壞了投資人並推高了債券殖利率。房貸利率大致與 10 年期美國國債殖利率連動。

《Mortgage News Daily》營運長葛拉漢 (Matthew Graham) 表示：「即使 Fed 主席鮑爾的說辭沒有任何明顯的新意或不同之處，但市場對他的談話有足夠的解讀，實質地改變了聯邦基金利率預期。」