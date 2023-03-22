〈美股早盤〉市場靜待Fed公布利率決策 主要指數開平

市場靜待美國聯準會（Fed）稍晚公布利率決策，主要指數周三（22 日）開平，Fed 將在會議上尋求平衡通膨與銀行業的擔憂，有市場分析認為，這可能是 Fed 近期來最具挑戰的一次決策。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 30 點或 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.6%。

美股開盤前三大指數期貨漲跌不一，市場靜待 Fed 公布利率決策。Fed 將於台灣時間周四（23 日）凌晨兩點公布利率決策和經濟預期摘要，隨後 Fed 主席鮑爾將召開貨幣政策記者會。Fed 需要在不知道提振銀行業的努力能否長期奏效的情況下，考慮是否再次調升利率。

以目前市場的預期來看，認為 Fed 稍晚宣布升息 1 碼（25 個基點）的陣營仍占相對多數。根據芝商所 FedWatch Tool，升息 1 碼的機率達 87.8%，維持利率不變的機率僅 12.2%。

此外，美銀、摩根大通等華爾街大行也認為對抗通膨仍是 Fed 的首要任務，突然取消升息，甚至可能會有讓市場恐慌的反效果。

其他消息方面，道瓊歐洲 600 指數（Stoxx Europe 600 Index）指數連續第三天上漲，其中銀行業板塊走高，瑞銀（UBS）收購瑞士信貸（Credit Suisse）後，市場對金融體系的擔憂有所緩解。

英國通膨意外上升，隨著餐飲零售行業紛紛漲價，英國通膨率連續六個月徘徊在兩位數。

英國國家統計局周三公布，2 月份消費者價格指數 (CPI) 年增 10.4%，為 4 個月來增速提高，此一數值遠高於預期，經濟學家預期為上漲 9.9%，前值為漲 10.1%。

英國央行定於周四宣布是否連續第 11 次升息，由於最近全球銀行業的動盪，投資者對它是否會暫停其借貸成本的上升持不同意見。

截至台北時間周三（22 日）21 時許：

焦點個股：

GameStop(GME-US) 盤前上漲 45.01%，至每股 25.59 美元

GameStop 盤前股價漲近 50%。該公司去年第四季營收年減 1.2% 至 22.3 億美元，但優於上場預期的 21.8 億美元、淨利報 4,820 萬美元，為兩年來首次盈利。GameStop 執行長 Matt Furlong 表示：「如今公司的業務比 2021 年初健康的多，我們有辦法實現全年獲利」。不過該公司並未提供今年全年財測。

波音 (BA-US) 早盤下跌 1.69%，至每股 201.24 美元

波音財務長韋斯特 (Brian West) 周三表示，由於中央油箱的供應商質量問題，波音公司將對 KC-46 加油機收取額外費用。韋斯特沒有透露額外費用的價值，將在該公司公布第 1 季財報時隨帶揭露，但表示其國防業務的獲利率將因此轉為負值。波音盤前股價跌 1.3%。

Nike(NKE-US) 早盤下跌 1.84%，至每股 123.30 美元

Nike 盤前股價下跌約 1.1%，儘管該公司上季營收和淨利均高於市場預期。不過，Nike 在中國營收低於分析師預期，同時持續消化庫存，這讓利潤率承壓。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Nationwide Life Insurance 首席經濟學家 Kathy Bostjancic 認為，債券市場目前的價格反映 Fed 可能從 6 月開始降息，預估年底前降息約 60 個基點。不過市場反應可能為時過早，除非出現更大的金融危機，但情況正在惡化。通膨放緩的速度可能比之前預期快但仍不算低，美國經濟將從今年下半年走向溫和衰退，硬著陸風險升溫。

摩根大通資產管利固定收益部門投資長 Bob Michele 受訪時表示，在這次 Fed 會議之前，通膨預期一直在下降。另外，Fed 必須介入此次銀行業危機，阻止銀行擠兌，在通膨與銀行業的雙重夾擊下，Fed 的壓力山大。