〈焦點股〉保瑞前2月獲利逼近一股本 股價刷新天價

保瑞 (6472-TW) 併購安成藥效益持續顯現，受惠出貨自有品牌胃食道逆流用藥，加上減少支付原廠授權費用，推升 1-2 月稅後純益成長 3 倍、達 6.87 億元，每股純益 9.06 元，激勵今 (22) 日股價跳空攻上漲停價 595 元，寫下歷史天價，委買張數逾千張。

保瑞依據主管機關規定公告自結數，2 月營收 15.75 億元，年增 376.92%；稅後純益 4.95 億元，年增 516.26%，每股純益 6.48 元。累計 1-2 月營收 34.7 億元，年增 389.47%；稅後純益 6.87 億元，年增 384.45%，每股純益 9.06 元。

公司指出，去年底安成藥旗下癌症用藥 Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 之美國代理將於今年 3 月 31 日起終止。

此外，安成藥今年 1 月下旬開始以自有藥證、自行生產的胃食道逆流用藥 Dexlansoprazole DR Capsule 於美國市場上市，自有產品的銷售將不需要再支付原廠授權相關權利金及分潤，預期將能大幅提升今年產品組合之毛利表現。

展望後市，保瑞預期，CDMO 業務去年獲得 17 個新客戶訂單、26 個新產品委託代工製造，由於全球不同法規要求、各種處方製劑的技轉門檻，使醫藥產業的 CDMO 業務客戶黏著度較高，新客戶及新產品營收貢獻預期將持續發酵。

保瑞以成為全球前十大 CDMO 藥廠為目標，去年兩大合併案使保瑞成為台灣第一家同時擁有小分子 CDMO 全球代工營運實績，並具備發展生物藥高門檻技術實力與國際級人才的藥廠，可加速佈局大分子抗體藥物與細胞及基因治療領域，在一站式 CDMO 服務的完整度與市場規模，均已躍升台灣領先地位。