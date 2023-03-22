鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至10.18元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.27元下修至10.18元，其中最高估值12.28元，最低估值7.85元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.28
|13.98
|14.59
|最低值
|7.85
|9.62
|14.59
|平均值
|10.14
|12.29
|14.59
|中位數
|10.18
|12.23
|14.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|652,492,000
|772,612,000
|788,110,630
|最低值
|591,481,000
|643,431,000
|788,110,630
|平均值
|627,483,120
|691,502,640
|788,110,630
|中位數
|626,158,000
|688,594,000
|788,110,630
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.53
|14.84
|6.47
|3.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|670,872,643
|569,997,133
|476,978,710
|413,182,184
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3711/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。