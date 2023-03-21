輝達GTC將登場 新AI技術會上亮相

根據路透報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預估將於周二（21 日）在該公司的年度 GPU 技術大會（GTC）上公布新的人工智慧晶片與技術。

華爾街分析師們將留意輝達提供更多細節，以了解該公司計劃如何擴大處理能力的可得性，就像開發聊天機器人 ChatGPT 等快速發展的技術一樣。

黃仁勳上個月告訴投資人，該公司將推出自己的雲端運算服務，為使用其晶片建構的大型系統提供更便捷的存取。輝達在其網站上表示，周二舉辦的大會上，黃仁勳將討論「人工智慧領域的下一步？」。

輝達在銷售用於開發生成式人工智慧技術的晶片占據主導地位。生成式人工智慧技術可以用類似人類的文本回答問題，獲根據文本提示生成新的圖像。

這些新技術依賴於同時使用數千個輝達晶片來訓練人工智慧系統處理海量數據。例如，微軟 (MSFT-US) 替新創公司 OpenAI 建構一個包含超過 10,000 個輝達晶片的系統，用於開發支持其廣受歡迎的 ChatGPT 技術。

雖然輝達在人工智慧晶片市場上面臨超微 (AMD-US) 和幾家新創公司的競爭，但輝達在用於訓練人工智慧系統的晶片市場上擁有超過八成的市占。

人工智慧的蓬勃發展推動輝達股價今年迄今上漲 77%，而那斯達克綜合指數的漲幅為 11.5%。輝達的市值為 6,400 億美元，比其長期競爭對手英特爾 (INTC-US) 的市值高出約 5 倍。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 美股盤前股價上漲 0.58%，每股暫報 260.60 美元。