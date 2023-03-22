輝達為中國客戶特製晶片H800 數據傳輸速度砍半

輝達為中國客戶特製晶片H800 數據傳輸速度砍半 (圖：AFP)
輝達為中國客戶特製晶片H800 數據傳輸速度砍半 (圖：AFP)

輝達 (Nvidia) 周二 (21 日) 表示，已開發出符合美國出口規範的晶片產品「H800」，可供阿里巴巴、百度在內等中國客戶使用。根據消息人士說法，瞄準中國市場的 H800，數據傳輸速度只有旗艦晶片 H100 的一半。

美國政府去年以國家安全問題為由，限制輝達向中國出口先進晶片 A100 和 H100，這類晶片具有強大的運算能力和數據傳輸速度，對於開發 ChatGPT 等生成式人工智慧技術來說不可或缺。

美國政府發出通知不久後，路透去年 11 月報導指出，輝達特別針對中國設計一款名為 A800 的晶片，來作為 A100 的替代品，性能較後者明顯降級。

輝達發言人也在周二表示，已開發出類似 H100，但可向中國出口的 H800 晶片，將供阿里巴巴、百度與騰訊等中國科技公司的雲端運算部門使用。

輝達執行長黃仁勳表示：「對於年輕的新創公司來說，有許多人正在構建大型語言模型，投入生成式 AI 革命，他們可以期待阿里巴巴、騰訊和百度擁有輝達 AI 所提供的傑出雲端性能。」

輝達發言人拒絕透露為中國開發的 H800 和 H100 間的差別，僅稱該系列產品完全符合美國的出口管制法規。中國一位產業消息人士則向路透表示，H800 的數據傳輸速度只有 H100 的一半左右。

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