野村率先預測Fed 3月降息、暫停QT

美國矽谷銀行倒閉引發金融恐慌，野村證券 (Nomura) 週一 (13 日) 率先發布報告預測，聯準會將於下週聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上決定降息 1 碼並暫停量化緊縮 (QT)。

野村於週一的報告寫道，為了應對迫在眉睫的金融風險，預計聯準會 3 月將降息 1 碼，停止量化緊縮。標準普爾 500 指數的拋售表明聯準會需要採取更多措施來恢復對銀行體系的信心。

野村率先預測 Fed 3 月降息、暫停 QT (圖片：AFP)

聯準會上週祭出救市計畫，推出緊急融資新工具銀行定期融資計畫 (BTFP)，在金融體系中創造額外的準備金，以避免資金壓力，華爾街認為，聯準會本質上已啟動量化寬鬆 (QE) 救市。

花旗策略師 Jabaz Mathai、Jason Williams 和 Alejandra Vazquez Plata 認為：「新的 BTFP 工具的另一個名稱是量化寬鬆 (QE)，聯準會資產負債表上的資產將增加。」

Academy Securities 宏觀策略主管 Peter Tchir 預測：「看到量化緊縮 (QT) 停止並不令人意外，而且可能會支撐市場，市場又回到了危機模式，避免銀行擠兌比通膨重要得多，這是聯準會必須做的。」

矽谷銀行風波顯示聯準會升息政策對美國銀行系統造成壓力，目前市場預測聯準會 3 月將不會考慮升息 2 碼。

3 月升息 1 碼的機率為 65%(圖片：CME FedWatch)

相較於野村的激進預測，CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測 3 月升息 1 碼的機率升至 65%，不升息的機率約為 35%，升息 2 碼機率降為零。