博通併VMware有害伺服器市場競爭 英監管機構可能深入調查

英國競爭與市場管理局（CMA）周三（22 日）表示，美國晶片製造商博通（Broadcom）收購 VMware 可能會讓伺服器價格更高，除非這項擔憂能解決，否則將對這起 610 億美元的收購案進行深入調查。博通去年同意收購雲端運算與虛擬化軟體和服務公司 VMware，以實現企業軟替業務多元化。

CMA 周三表示，該筆交易可能會抑制企業創新，並且推高電腦組件和伺服器軟體成本。該機構執行董事 David Stewart 說：「伺服器是一個至關重要的組成部分，主要得益於博通等公司的硬體產品，以及 VMware 等公司的虛擬化軟體。擔心這比收購案可能會讓博通在伺服器市場的硬體零組件供應方面淘汰競爭對手，導致創新減少。大多數公司都想要運算快速且價格合理的 IT 系統。」

CMA 表示，博通有 5 個工作日的時間來解決其擔憂，之後將在 5 天內決定是否對該筆收購案進行深入調查。

對此，博通表示正與 CAM 進行建設性合作，有信行能解決任何擔憂。該公司發言人在聲明中表示：「我們將證明，透過提高品質、創新和選擇，這起收購案將強化市場競爭並讓企業與消費者受惠。」

該名發言人也說，博通和 VMware 的合併將使企業能夠在這個多重雲端（multi-cloud）時代解決最複雜的技術挑戰，從而加速創新並擴大選擇，相信監管機構在結束調查時將看到這點。

另一方面，歐盟反壟斷機構將在 6 月 21 日前做出決定，不過拒絕對上述報導置評。博通 (AVGO-US) 早盤股價小漲 0.7%，每股暫報 641.22 美元。

