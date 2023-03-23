台中豪宅大洗牌 豐邑Park One首度摘下豪宅榜桂冠

企業主、自營商競相爭藏

建設利多始終是驅動城市發展的輪軸，翻開水湳經貿園區的建設扉頁，綠美圖、水湳國際會展中心皆已上樑，水湳轉運中心也已動工，水湳中央公園、中台灣電影中心皆已完工，加上多座普立茲克建築獎的光芒輝映，水湳智慧城所匯集的建設量能、國際化，及前所未有的尺度規劃，超越七期不再是預言。2022 年文商段指標豪宅案豐邑 Park One，將台中豪宅進行一次大洗牌，以實價唯一突破百萬的實力，摘下豪宅榜桂冠後，引起企業主、自營商競相爭藏。

廣達 67 公頃的中央公園是台中城市之肺，也是水湳經貿園區最核心。(圖: 業者提供)

七期直逼高度飽和 未來國際化商機集中在水湳

過往，台中七期是全台知名的豪宅區，隨著開發逼近飽和，話題性大不如前，近來也少有建設利多，反觀水湳經貿園區，建設領航、產業搶進，讓越來越多高資產族群注意到水湳，一線品牌建商也積極佈局水湳土地，其中，立足最精華「文商段」、水湳首發案「豐邑 PARK ONE」話題最多，實價登錄不只為區域價格成功定錨在 7 字頭，高樓層成交價甚至直攻百萬俱樂部。

水湳國際會展中心未來將是台灣銜接的世界的門戶，會展中心一、二期合計約有 5000 個攤位，未來兩期完工後，將躍升為全台最大會展中心。城市重心的轉移、話題熱區的佈局，產業永遠搶在最前面，大型餐飲集團看好水湳國際化商機，亦開始前進水湳攻城掠地，如德式精品咖啡 kafeD 開設台中水湳旗艦店、築間餐飲集團亦選在水湳周遭租地自建，進駐 2 個高端餐飲品牌。

中央公園「文商段」獨特稀有 慢一步即將絕版

區域坐擁國際建築群，一直是水湳經貿園區的一大優勢，此外，區域內廣達 67 公頃的中央公園，也是一大賣點，中央公園就是台中的「城市之肺」，而放眼全球重要國際級都市，一座城市必定會有個偉大的公園，如倫敦海德公園、紐約中央公園等。

正迎公園首排的住宅往往就是萬眾矚目的豪宅區，以水湳為例，擁抱中央公園這片綠海的就是「文商段」的土地，文商段的一舉一動，亦帶動水湳區域房市趨勢與變化，細看「文商段」的規劃，面積僅占全區 7.89%，絕對是精華中的精華，其中私有土地只夠興建 20 餘棟住商大樓，大部分土地由市政府持有，僅提供旗艦精品店、大型餐飲零售、旅館等，市府持有的土地預計只租不售，將透過整體招商，打造文商段為台版的「第五大道」，也讓建商在此區段的推案更顯精華、珍稀、值得收藏。

豐邑機構「豐邑 PARK ONE」是水湳經貿園區區域首發案，也是品牌傾全力打造的代表作。(圖: 業者提供)

全球目光匯聚水湳 豪宅聚焦豐邑 Park One

立足中台灣，全台都有推案的豐邑機構，近年來除本業經營得有聲有色外，跨足旅館業也繳出亮眼成績單，品牌積累再加上多年耕耘新竹喜來登、台中 Moxy 等國際級品牌飯店，反饋到本業經營上，品牌指名度更為提升，再加上已連續 22 年拿下國家建築金質獎等多項獎牌，營建實力不容小覷。

豐邑機構將「豐邑 PARK ONE」視為品牌代表作，一登場就端出超高標準，建築規劃找來黃金陣容，該案並擁有綠建築、智慧建築、耐震建築、低碳建築等多項標章，一次全部申請到位，再加上超高樓層結構，營建成本相較一般建案，不論質感與價值都更上層樓，對購屋族而言更顯保值抗跌，再加上豐邑機構具有飯店營運經驗，完整售後服務、修繕體系，勢必帶給高資產族群全然不同的社區服務體驗，產品特色擄獲高資產族群的心。