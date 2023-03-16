瑞信暴雷掀市場巨震 投資人如何趨吉避凶？

瑞士第二大銀行瑞信週三 (15 日) 坦言財報存在某些重大缺陷，導致最大股東沙烏地阿拉伯國家銀行拒絕提供援助，全球市場再度陷入動盪，華爾街分析師提供投資人如何在瑞信風暴中趨吉避凶的操盤策略。

瑞信週三在歐洲股價暴跌 24%，報收每股 1.7 瑞郎，瑞信 ADR (CS-US) 週三收黑 13.77% 至每股 2.16 美元，瑞信債券的一年期信用違約交換 (CDS) 從週二的 835.9 個基點飆升至週三的 1200 個基點，來到前所未有的高點。

Tao of Trading 期權學院創始人 Simone Ree 表示：「我認為這對美國投資人沒有任何直接影響，但如果瑞信緊隨矽谷銀行和 Signature Bank 之後倒閉，對市場情緒來說是極其負面的。」

Ree 預期：「市場極欲想知道誰是下一個倒下的金融機構？這可能開始醞釀出一場全球銀行業危機的前景。」

瑞士央行週三稍晚緊急拋出救命索，最新聲明表示，將對瑞信注入 500 億瑞郎的流動性，同時將斥資 30 億瑞郎回購債券。

瑞士央行緊急救市，對瑞信注入 500 億瑞郎的流動性 (圖片：AFP)

Opimas 管理諮詢公司執行長 Otavio Marenzi 最新報告中指出：「瑞士央行似乎不可避免地將介入並予以續命，瑞士央行和瑞士政府充分意識到，瑞信破產，甚至是存戶的任何損失，都將摧毀瑞士作為金融中心的聲譽。」

Marenzi 表示，瑞信股價暴跌，債券殖利率飆升，正以一種可怕的方式模仿矽谷銀行暴雷模式，就存款外流而言，瑞信的狀況看起來更糟。

暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者 Robert Kiyosaki 是預見瑞信將陷入風暴的人士之一，Kiyosaki 認為瑞信在債券資產上的高曝險令人擔憂。

Kiyosaki 週二受訪時提到：「問題出在債券市場，我幾年前就預測過雷曼兄弟的破產，我認爲下一家破產的是瑞信，因爲債券市場正在崩潰。」

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 稱：「瑞信風暴說明銀行業最糟糕的情況還沒過去，未來可能還會有更多的銀行出現問題。恐懼再次籠罩着市場，人們擔心過去的危機重演，特別是對金融體系和全球經濟的影響。」

Opimas 分析師 Otavio Marenzi 稱：「瑞信對華爾街威脅顯而易見，美股投資人需要擔心什麼？就是風暴蔓延回到美國銀行體系並導致市場崩潰。」

SPI Asset Management 管理合夥人 Stephen Innes 警示，美股投資人需要仔細觀察形勢。瑞銀衝擊全球市場的機率遠比矽谷銀行還要大，投資人無法置身事外。

Innes 預測：「瑞銀可能被迫出售更多證券，以應對大量擠兌風險，黃金目前可能是一種更好的避險工具。」

瑞信風暴重燃對美國銀行業的擔憂，交易員預期聯準會貨幣政策即將轉向，最快 6 月降息，黃金價格週三猛升至六週新高，收漲 1.1%，報每盎司 1931.30 美元。

LaDucTrading.com 創始人 Samantha LaDuc 認為，目前股票或債券都不吸引人，建議投資人持有現金來「等待」。