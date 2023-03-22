美參眾兩院下周召開聽證會 討論SVB、Signature Bank倒閉事件

美國參眾兩院下周將連續兩天就矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 和 Signature Bank 的倒閉事件舉行聽證會，了解銀行倒閉始末，並思考如何確保這種情況不再發生。

美國參議院銀行委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 周二 (21 日) 表示，第一場聽證會定於 3 月 28 日舉行，將聽取聯邦存款保險公司 (FDIC) 主席 Martin Gruenberg、聯準會 (Fed) 負責監管事務的副主席 Michael Barr 以及財政部副部長 Nellie Liang 等人的證詞。

布朗說：「我們必須對矽谷銀行和 Signature Bank 的倒閉原因追根究底，才能維持強勁的銀行體系，保護美國人民辛苦賺來的錢，並向執行長在內等人究責。」

加州矽谷銀行本月稍早爆發擠兌後，於 3 月 10 日宣布倒閉並由 FDIC 接管，紐約 Signature Bank 不久後也遭到關閉，包含美國司法部、證券交易委員會在內多個聯邦機構已就銀行倒閉事件展開調查。因投資人擔心更廣泛的經濟活動恐受到影響，全球市場近期震盪不斷。

除了參院以外，美國眾議院金融服務委員會此前也宣布，3 月 29 日將就銀行倒閉問題召開兩黨聽證會，Gruenberg 和 Barr 也會再次出席作證。

然而布朗上周向記者表示，即使有人提出加強銀行業監管的立法，這項提案也很難在由共和黨掌控的眾議院獲得通過。