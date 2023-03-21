傳俄國要求官員4/1前停用蘋果iPhone

俄羅斯《工商日報》 (Kommersant) 週一 (20 日) 報導，克里姆林宮建議一些俄羅斯官員 4 月 1 日前停止使用蘋果 iPhone 手機。

消息人士指出，在一場由克里姆林宮為參與國內政治事務官員所舉辦的研討會上，俄國總統辦公室第一副主任 Sergey Kiriyenko 要求官員在 4 月 1 日前停止使用蘋果 iPhone 手機，原因是擔心這些設備容易受到西方情報機構攻擊。

克里姆林宮建議一些俄羅斯官員 4 月 1 日前停止使用蘋果 iPhone 手機 (圖片：AFP)

這項新政策適用於參與籌備俄國 2024 年總統大選的任何官員。消息人士稱：「iPhone 一切都結束了，不是扔掉它、就是把它送給孩子，每個人都必須在 3 月底完成。」

克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 未正面回應消息是否屬實，但 Peskov 指出，對俄國政府來說，任何智慧型手機都有一個相當透明的機制，不管它採用的是 Android 或 iOS 的作業系統，皆無法用於處理公務。

俄國去年 2 月 24 日入侵烏克蘭，引發國際各大品牌的退出市場制裁，蘋果 (AAPL-US) 於該年 3 月宣布暫停在俄國的所有產品銷售，並且關閉俄國境外 App Store 的俄國官媒應用程式下載，此舉促使小米等中國手機品牌在俄國市場銷量突起。