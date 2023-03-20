流動性擔憂仍在 第一共和銀行盤前股價跌近20%

第一共和銀行（First Republic Bank）周一（20 日）美股盤前股價大跌近 20%，領跌美國銀行股股價，此前有報導稱，儘管該行上周獲得 300 億美元的援助，但仍可能還需籌集更多資金，引發投資人對其流動性的擔憂。

此外，標普全球（S&P Global）昨（19 日）將第一共和銀行信評進一步下調至「垃圾級」，並且表示近期 11 家美國大型銀行的注資可能無法解決該行流動性問題。

這一史無前例的救助計畫的銀行股股價也出現下跌。摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US)、美國銀行 (BAC-US) 盤前股價紛紛下跌 0.3% 至近 1%。

全球銀行類股和債券也承壓，此前瑞銀集團（UBS Group）敲定政府支持的收購瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）的交易。這筆交易對瑞信的一些債券持有人造成衝擊。

紐時（NYT）上周五報導表示，第一共和銀行正就透過發行新股向其他銀行或私募股權公司籌資進行談判，並可能就出售交易進行談判。

隨後路透昨日報導指出，第一共和銀行正在努力籌資，但短期內不會達成協議。在過去的 7 個交易日中，該行的股價已下跌 80%。

不過，其他地區性銀行基本逆勢而行。PacWest Bankcorp(PACW-US) 周一盤前股價上漲 5.9%，此前該銀行表示，存款外流已經趨穩，可用現金超過未保險存款總額。Truist Financial Corp(TFC-US) 和 KeyCorp(KEY-US) 盤前股價持平或走高。

截稿前，第一共和銀行 (FRC-US) 盤前股價下跌 19.80%，每股暫報 18.47 美元。