是方LY2綠能智慧IDC機房上上樑 明年首季啟用

是方電訊 (6561-TW) 今 (14) 日舉行 LY2 綠能智慧 IDC 機房上樑典禮，該 IDC 機房預計下個月完成建物主結構工程、年底正式取得使用執照，明 (2023) 年首季加入商用營運行列。

董事長吳彥宏在上樑典禮致詞表示，未來新機房投入營運的利多條件加持下，預期會吸引更多國際客戶進駐，滿足企業客戶數位轉型及高速聯網的需求，也會順勢推升是方新一波的營收成長力道與獲利高峰。

吳彥宏指出，隨著全球雲端應用服務市場需求的不斷擴大，為提供國內外客戶更高品質的高用電機櫃服務，是方投資興建全新智能 IDC 機房，預計年底落成，屆時整體機房的使用面積將足足擴增 50%，符合中長期業務發展的需求。

是方 LY2 綠能智慧 IDC 機房參照「Tier4」等級建置，樓層面積 5000 坪，為地上 7 層、地下 2 層建物，可支援 HPC 高用電機櫃需求；各樓層皆挑高 6 米，樓地板載重達到每平方公尺 2000 公斤嚴格標準，全棟大樓並且採用 LRB 隔震設計，整棟建築防震係數高達 0.41G，可預防 7 級強震，並以光纖系統與是方現有 IDC 相互連結備援。

未來 LY2 智能 IDC 機房正式啟用後，可大幅提升是方 TPIX(台北網際網路交換中心) 排名搶進全球百大交換中心之列；同時，目前積極進行中的「東協大聯盟合作計劃」，將與東南亞各國共同努力建構東亞 IDC 策略聯盟，加速是方邁向東亞數位匯流及 AI 雲端商務應用中心的目標。