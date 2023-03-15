〈財委會質詢〉財部查包租公房租收入 5戶以上補稅8000餘萬元

財政部針對囤房大戶租賃所得專案查核結果出爐。其中名下持有 10 戶以上者，共有 1007 件須補稅，連補帶罰金額共 9985 萬元；5 戶以上截至去 (2022) 年底共查到 1720 件須補稅，補稅金額共 8018 萬元。

財政部今 (15) 日赴立法院財委會進行業務報告，民進黨立委郭國文質詢時關切，國稅局對於囤房大戶租賃所得的專案查核進度。財政部賦稅署署長宋秀玲針對查核進度，做上述回應。

國稅局自 2021 年起針對持有 10 戶以上的大戶進行租賃所得專案查核，根據財政部查核結果，共查核 1734 件，其中有 1007 戶必須補稅，統計連補帶罰金額共 9985 萬元。

除了針對持有 10 戶以上大戶進行查核外，國稅局去 (2022) 年起也針對持有 5 戶以上者進行租賃所得專案查核。宋秀玲表示，統計截至去年底止，共已查核 7603 件，其中有 1720 件必須補稅，連補帶罰金額合計共 8018 萬元。

宋秀玲表示，持有 5 戶以上的大房東目前已經查核了 1720 件，查核件數約 2 成多，目前還有 5000 多件還沒查核完畢。

另外，民進黨立委鍾佳濱也關切，房租支出可否從現行的「列舉扣除額」改成「特別扣除額」，對此莊翠雲則說，這就部分加以研議評估。