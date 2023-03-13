房市急凍受累 信義房屋房仲事業營收去年Q4大減35%

台灣房市去 (2022) 年下半年急凍，信義房屋 (9940-TW) 的房仲事業也受拖累，信義房屋今 (13) 日召開法說會指出，去年營收 137.24 億元，年減 35.34%，其中房仲事業全年營收年減 22.55%，第四季單季營收 36.85 億元，年減高達 35.36%。

信義房屋指出，去年營收 137.24 億元，稅後純益 12.23 億元，年減 47.94% 每股盈餘 1.66 元，主要是整體房市交易下半年進入量縮整理，影響整體市場交易量，但信義開發的板橋案 12 月底開始交屋，已於 112 年 2 月底前交屋完畢，有助於提升今年的整體獲利表現。

信義房屋指出，2022 年受到股市重挫、央行連四季升息與政府打擊炒房政策影響，房市從下半年交易量急凍大減，信義房屋仲介事業去年全年合併營收年減 22.55%，第四季單季合併營收 36.85 億元，年減 35.36%。

信義房屋表示，觀察 2022 下半年房市受眾多利空衝擊，房市買氣過度壓抑，觀察近期的利空逐漸淡化，下半年以來的遞延買盤已經逐步回流，不過整體市場仍維持自用當道；子公司信義開發於去年 12 月底開始交屋，去年認列營收 10.27 億元，其餘今年 2 月底前已交屋完畢。

大陸地產方面，受疫情、經濟下行、外部不確定性等因素疊加影響，成交踴躍度下降明顯，無錫「山水嘉庭」案去年度銷售 30 套 (累計 408 套)，當年度則交屋 99 套而認列營收 15.92 億元，全案 608 套已交屋 374 套，累計營收 56.4 億元。但隨著疫情緩解及政府對於房市調控政策大幅放鬆，此一建案銷售有機會重啟動能。

展望 2023 年上半年，信義房屋指出，雖然房市已經進入盤整修正階段，但在干擾因素逐漸確定、影響淡化下，遞延的買氣將會使房市產生一波的回溫，觀察年後房市買氣已經有回籠跡象，成交量有機會觸底回升。