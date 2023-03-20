〈友達智慧展〉彭双浪：剛需回溫 PC面板出現急單

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (20) 日表示，目前看到剛性需求回溫，「見客戶頻率變高了」，不只電視面板有急單，資訊產品也有看到，像是電腦面板 4-5 月就可望看到好轉，整體報價也趨於正向。

彭双浪表示，現階段展望跟法說會時不會差太多，庫存趨於健康，電視等大尺寸已經回到正常狀況，電腦也差不多趨於健康，雖然無法回到像是疫情期間宅經濟的高峰，但逐漸回到疫情前相對正常情況。

彭双浪認為，由於過去兩年面板產業沒有新產能開出，因此當需求回到正常，預期供需狀況會更為健康，下半年產業狀況優於上半年，對後續報價也保持正向看法。

而友達每股擬配息 0.8 元，相較去年提出的三年穩定股東報酬計畫，市場出現「不如預期」的看法，對此，彭双浪說明，也會希望能配多點，但還是得考量公司資金運用。

彭双浪進一步指出，以友達歷年營運來看，只要該年度虧損都沒發放股利，去年是首度雖然虧損但還是發股利，以現在股價來看，殖利率還有 4% 以上，也不算太差，三年股東計畫還是希望能達成。友達去年稅後淨損 211 億元、每股虧 2.39 元。

友達去年宣布三年股東報酬計畫，2022 至 2024 年將配發不低於 557.7 億元的股東權益，2022 年包含配息及現金減資，發出 288.2 億元，今年則預計發出 61.34 億元的現金股利。