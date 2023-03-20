看記憶體市況 南亞科、華邦電同聲將好轉

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛今 (20) 日表示，上半年 DRAM 價格跌幅可望逐季收斂，下半年市況將好轉，華邦電 (2344-TW) 總經理陳沛銘也預期，營運將於第一季落底，第二季產能利用率估較第一季提升 10 個百分點。

南亞科與華邦電今年首度入選科睿唯安全球百大創新機構獎，受訪時談及產業市況，李培瑛表示，今年上半年將是 DRAM 市況最差的時候，第一季價格將較前季走跌，第二季可能進一步下滑，但跌價幅度可望逐季縮小。

不過，李培瑛預期，下半年市況可望好轉，但回溫幅度須觀察通膨、俄烏戰爭及疫情等情況。南亞科目前第一代 10 奈米級製程 1A 已開始量產，第二代 1B 製程準備量產中，預計年底可望送樣給客戶認證。

陳沛銘則表示，第一季 DRAM 價格跌幅可能達雙位數，但預期價格將於本季落底，第二季價格可望止穩，甚至持平，至於 NOR Flash 市況則相對平穩。

陳沛銘說，目前有許多商用電腦及消費電子急單湧入，加上中國解封，預期營運可望於第一季落底，台中廠第二季產能利用率估較第一季提升 10 個百分點。

至於電價調漲議題，李培瑛說，支持電價上漲，畢竟國際能源等因素造成台電虧損，但也希望不要漲太多；陳沛銘則說，電價占生產成本約 3-5%，調漲後占比估可能升至 4-6%，公司除每年力求節電，也致力生產能幫客戶及產業節電的產品。

