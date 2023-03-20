〈外銷訂單〉2月下滑至421.2億美元年減18% 連六黑

2月外銷訂單金額下滑至421.2億美元、年減18% 連六黑。(圖：AFP)
2月外銷訂單金額下滑至421.2億美元、年減18% 連六黑。(圖：AFP)

經濟部統計處今 (20) 日公布 2 月外銷訂單統計結果，受全球通膨、升息壓力仍存，終端需求不振，客戶持續進行庫存調整，加上國際原物料價格低於去年同期，單月接單金額下滑至 421.2 億美元，月減 11.4%，年
減 18.3%，連六黑。

累計前 2 月外銷訂單金額 896.3 億美元，較去年同期減少 208 億美元，相當於年減 18.8%。

按貨品別觀察，資訊通信產品及電子產品皆因終端需求疲弱，供應鏈持續調整庫存，前 2 月接單分別年減 4.8%、21.8%；光學器材因面板終端產品需求仍顯疲弱，且價格低於去年同期，加上光學鏡頭接單減少，前 2 月接單年減 43.3%。

傳統貨品方面，經濟部統計處指出，因全球景氣趨緩，終端市場需求不振，業者對設備投資持觀望態度，加上國際原物料價格低於去年同期，及海外同業競爭，導致塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械累計前 2 月訂單分別年減 37.7%、34.6%、33.2% 及 28.6%。

展望未來，經濟部統計處表示，高效能運算、人工智慧、雲端資料中心，以及車用電子等新興科技應用與企業數位轉型需求持續擴展，有助挹注接單動能。

不過，經濟部統計處認為，由於通膨、升息壓力仍存在，俄烏戰爭及美中科技戰未見緩解，恐壓抑全球經濟成長力道，影響外銷接單表現。
 

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