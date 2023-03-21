〈友達智慧展〉太陽能今年累計建置達500MW 衝國內前五大

面板大廠友達 (2409-TW) 舉辦 2023 智慧友達展，首度對外展示智慧製造、淨零碳排、綠色能源等三大智慧永續解決方案，其中，在綠色能源方面，友達預估，今年累計完工建置光電裝置量將超過 500MW，將躋身全台前五大業者。

友達表示，去年太陽能事業營收達 200 億元，太陽光電案場的建置擴及全台政府機關、公有房舍、學校、滯洪池、工業廠房、科學園區及畜牧設施等逾 410 處電廠，其中，屋頂型建置光電量近 200MW，為全台最大屋頂型電廠專案實績。

智慧製造方面，友達數位承襲母集團多年智慧製造的實力積累，針對產業需求與痛點，開創智慧節能、智働搬運、智能檢測、智慧物聯等全方位軟硬體解決方案，2020 至 2022 年營收複合成長率更達 100%。

目前友達數位已運用物聯網、AI、大數據、視覺辨識技術，結合無人搬運車 (AGV) 以及自主移動機器人 (AMR)，導入人機協作自動物料搬運系統 (iAMHS)，協助國內半導體封測廠生產效率增加 15%。另外，也攜手 PCB 載板大廠針對高耗能設備進行能耗分析，以 AI 模型推薦最佳參數進行回控，進而達到節約用電效果。

淨零碳排則以子公司友達宇沛為主，以廠房運轉經驗，將碳管理、水處理及智能化控制技術整合輸出，提供碳排管理、水資源管理、節能技術與資源循環服務，客戶包含系統大廠、半導體晶圓大廠，友達宇沛 2020 至 2022 年營收複合成長率也達 76%。