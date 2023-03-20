證交所睽違3年重啟海外引資 首站前進星國秀台股優勢

證交所睽違 3 年再度重啟海外引資，第一站將前進新加坡，拜會持有台股較重的大型基金、資產管公司以及具備跨國際影響力的保險公司，以深化國際投資人關係，力助台灣資本市場打國際盃。

根據證交所規劃，本次海外引資活動時間為期一周，除拜會投資人外，也將與新加坡交易所進行高層會談，並就 ESG、上市監理，以及碳交易等議題進行業務交流。

證交所今 (2023) 年共規劃 4 場一對一拜會重要機構投資人，以及 6 場海內外上市櫃公司引資說明會，目標區域包括新加坡、香港、馬來西亞、日本、紐約、倫敦等市場。

證交所表示，海外引資首站新加坡，將由證期局局長張振山、證交所董事長林修銘率團，透過與證交所長期密切合作的跨國銀行，安排拜會 8 家當地重要機構投資人。

林修銘表示，本次會談除將提供台股重要發展外，並即時回饋外資意見，希望透過拜會增進台股與國際投資者間的互動，並吸引更多的國際投資者來臺灣投資，同時也展現台股的優勢和潛力。

值得注意的是，此次新加坡引資行程首次採一對一拜會機構投資人形式，盼能藉此建立信任基礎並與機構投資人建立更緊密的關係，強化信任基礎，促進雙方的合作與交流。

證交所指出，在了解投資人需求與期望後就能提供更符合目標的產品與服務，提高滿意度與忠誠度；至於在交流市場資訊部分，可根據國際投資人對台股觀點與國際資金移動趨勢，適時釐清風險迷思並提供重要相關資訊。

證交所上次以實體方式引資是在 2019 年 11 月前往馬來西亞，隨後因全球爆發新冠肺炎疫情，因此改採線上方式辦理，2020 年至 2022 年共計辦理 20 場線上引資活動，協助 550 家次公司與約 3500 位機構投資人進行近 9000 場會談。

證交所評估，這次海外引資的交流活動可替證交所、投資人及全體市場創造多項效益，預期在詳細說明台股現狀與未來走向後，將有助國際投資人更為了解台股投資機會，進而調整投資決策。