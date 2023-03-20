鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至5.84元，預估目標價為48.4元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.98元下修至5.84元，其中最高估值8.02元，最低估值4.15元，預估目標價為48.4元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|8.02
|6.95
|最低值
|4.15
|4.75
|平均值
|5.79
|5.61
|中位數
|5.84
|5.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|500,343,022.04
|512,906,928.18
|最低值
|406,201,638
|452,238,000
|平均值
|445,125,172.89
|475,743,243.6
|中位數
|436,978,015.75
|468,914,023.11
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|2.58
|10.34
|4.76
|3.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|341,433,658
|625,962,605
|555,887,198
|473,926,046
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2882/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。