鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為100元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對全新(2455-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.82元下修至2.69元，其中最高估值2.98元，最低估值2.29元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.98
|4.95
|最低值
|2.29
|4.1
|平均值
|2.64
|4.45
|中位數
|2.69
|4.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|2,701,000
|3,959,000
|最低值
|2,360,000
|3,385,723.31
|平均值
|2,596,070.19
|3,621,574.44
|中位數
|2,676,210.57
|3,520,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|2.95
|4.62
|2.79
|2.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,603,629
|3,608,521
|2,530,909
|2,062,120
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2455/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)目標價調升至100元，幅度約5.26%
- 【量大強漲股整理】從那斯達克位階看台股將補漲!科技股將回歸主流的原因為何?
- 〈焦點股〉砷化鎵族群營運拚落底反彈 全新、宏捷科大漲逾半根停板
- 盤中速報 - 全新(2455)股價大漲至89.0元，漲幅達7.1%
- 全新去年每股純益2.95元 擬配息2.3元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。