大摩：過早認定Fed轉向 去年熊市殷鑑不遠

摩根士丹利美股團隊表示，即使 Fed 政策轉向還有一段時間要走，但由於市場仍在試圖為其定價，美股再次表現跌宕起伏。

策略師威爾森 (Mike Wilson) 在 2022 年預測美股跌入熊市，並表示美股的低點要到春季末才會到來，風險回報「和想像的一樣糟糕」。

威爾森在最新報告中寫道：「早在去年 7 月底我們就假設，市場正試圖為 Fed 的轉向定價，而這種轉向最終不會很快到來。美股似乎再次犯下相同的錯誤，因為今年以來由科技股和成長股推動的反彈行情，看來與去年夏天的熊市反彈一致，當時市場也過早對 Fed 政策轉向抱有希望。」

他表示，「因此，隨著市場對 Fed 轉向的期望越來越小，基本面進一步惡化，股價與現實的脫節程度就像這次熊市期間一樣。」

威爾森補充指出，「從技術面角度來看，我們一直在關注標普 500 指數的關鍵趨勢線阻力位。這個關鍵阻力支撐線可以追溯到金融危機後開始的長期牛市之初。」

他表示：「美股在 2 周週前短暫站上這個阻力位，但之後標普 500 指數再度跌破該阻力位，似乎就在人們普遍放棄的時候，很容易受到熊市反彈的影響。換句話說，投資人需要為周期性熊市很快重新確立走勢做好準備。」

因此，在艱難的宏觀經濟環境下，選股至關重要。大摩篩選了一受到市場不公平對待的優質公司。其評級標準為：評級市場同權超過 1 年，市值超過 10 億美元，目標價漲幅大於 20%，以 GICS 產業平均水平為基準的過去 12 個月回報率低於 -5%，過去 12 個月絕對回報率低於 -10%，並經大摩析師確認該選擇。

符合上述選股標準挑選的有 17 支個股：亞馬遜 (AMZN-US)，Centene Corp (CNC-US)，嘉信理財 (SCHW-US)，Datadog (DDOG-US)，Endeavor Group holdings Inc (EDR-US)，Global-E Online (GLBE-US)，Inari Medical (NARI-US)，Match Group (MTCH-US)，Natera (NTRA-US)，Regenxbio (RGNX-US)，Rocket Lab (RKLB-US)，Smartsheet (SMAR-US)，Snowflake (SNOW-US)，西南航空 (LUV-US)，Ultragenyx Pharmaceutical (RARE-US)，Zoetic (ZTS-US)，Zoom info (ZI-US)。