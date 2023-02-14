富國銀行：熊市已結束 但不代表新牛市到來

美股年初至今意外大漲，各界開始辯證這是熊市陷阱還是新牛市的到來，富國銀行 (Wells Fargo) 分析師認為，熊市確實已經結束，但不代表新的牛市將到來。

富國銀行分析師 Christopher Harvey 等人說：「熊市已經結束，但這不是「通膨再度擴張」(reflation) 大交易。我們看到的不是熊市也不是牛市，就是市場。」

富國銀指出，股市存在著「另一種不同的動物」，繼不是熊也不是牛，走勢可能呈現「下跌一些，但不是劇烈的短期反轉」。在讓選股變得更重要，他們認為，中型成長股提供的風險 / 報酬最佳，最抗跌的是製藥類股。

富國銀行對標普 500 指數今年目標價為 4200 點。該指數今年來上漲逾 7%，周一 (13 日) 收盤報 4137.29 點，與富國銀行的目標價相去不遠。

標普 500 指數走勢，來源: FactSet

這群分析師說，風險反彈帶動早期的周期股上漲並刺激風險未納，但估值顯示現在不是 2009 年 3 月，也不是 2020 年 4 月。兩者是美股觸底反彈的時間點，前者發生在 2008-09 年金融海嘯過後，後者出現在 2020 年 Covid-19 疫情後。

富國銀的分析師說，在「市場只是市場」的情況下，股票可能繼續跑贏市場預期，但風險在於股市可能超買，近期可能表現不佳。

該銀行分析師把去年對股市下跌的看法分為兩個陣營：第一個拋售主要來自基本面因素，其次是隨著 Fed 升息上升的資金成本；第二個陣營則認為利率才是主要因素，基本面次之，富國銀分析師就屬於這個陣營。

在 Fed 大舉升息開始重傷股市之後，第二個陣營比較能接受今年的大漲，因為他們現在認為利率因素已從逆風便順風，Fed 將在下半年開始進入寬鬆循環。

富國銀預測，美國經濟不會硬著陸，只是軟著陸，但這不代表現在起可以進入擁抱風險的模式，因為無論是估值還是經濟成長預期都還不足以支撐。

Fed 正試圖引導經濟軟著陸，一方面因應通膨減緩而放慢升息步調，另一方面也持續警告就業市場仍緊俏，代表抗通膨這一仗還沒打完。

富國銀認為，股市的早期周期性反彈讓人困惑，因為經濟並未衰退，但從建商、信貸、卡車製造商到金屬業者的獲利衰減來看，EPS 在 2024 年有機會復甦。

根據富國的定義，牛市是多次擴張或 EPS 成長，但目前股市本益比徘徊在 19 至 20 倍，EPS 可能先下降、後上升。他們說：「股市的上漲動能有限，投資人必須更精準選股。」

至於為何認定美國熊市已經結束，他們表示，投資級債券的信用利差相較美國公債呈現緊縮，這一點與熊市並不符合。

他們說：「當熊市進入下一階段，信用利差會擴大，而非緊縮。熊市結束的時候，通常會看到信用利差大幅緊縮，以及健康的發行量。我們過去幾個月看到的就是如此。」