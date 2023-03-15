達里歐：SVB倒閉是「礦坑裡的金絲雀」 Fed可能1年內降息

全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 認為，美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉，就像是 「礦坑裡的金絲雀」(canary in the coal mine)，將對整體金融界造成深遠的影響，他預估聯準會 (Fed) 可能將在一年內降息並實行寬鬆政策 (QE)。

達里歐將近期銀行業動盪稱為「短期債務週期中，非常經典的泡沫破滅事件」。他解釋，短期債務循環通常延續時間是 7 年。在當前階段，通貨膨脹和受限的信用成長將會催化債務緊縮，進一步導致危機蔓延，直到 Fed 恢復寬鬆貨幣政策。

達里歐說，根據他對這種動態和目前情境的理解，這起銀行危機就是「礦坑裡的金絲雀」，將在風險投資界產生連鎖反應，並持續向外擴散。

達里歐稱，在一般情形下，貸款機構和銀行經歷了長時間低利率和寬鬆信貸環境後，會長期持有槓桿資產，隨後由於利率上升和貨幣緊縮，資產就會貶值，加上 Fed 在過去 1 年裡激進升息，以及未來的升息預期，恐怕將有更多多米諾骨牌效應，更多公司恐被迫賤價出售資產，進一步導致貸款額進下降。

達里歐認為，目前就是進入緊縮的轉捩點，當局要放寬政策還為時尚早，但取捨變得更加艱難。

野村證券 (Nomura) 日前預計 Fed 將在 3 月降息 1 碼，停止量化緊縮。該機構認為，標準普爾 500 指數的拋售表明聯準會需要採取更多措施來恢復對銀行體系的信心。