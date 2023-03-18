鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至5.98元，預估目標價為47.2元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.8元上修至5.98元，其中最高估值8.02元，最低估值4.15元，預估目標價為47.2元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|8.02
|6.95
|最低值
|4.15
|4.75
|平均值
|5.82
|5.76
|中位數
|5.98
|5.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|500,343,022.04
|512,906,928.18
|最低值
|224,141,000
|226,607,000
|平均值
|400,928,338.31
|425,915,994.88
|中位數
|418,738,000
|457,147,251.21
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|2.58
|10.34
|4.76
|3.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|341,433,658
|625,962,605
|555,887,198
|473,926,046
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2882/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。