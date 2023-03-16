世芯漲停、譜瑞創高！瑞信風暴真跌還是錯殺？專家：個股分歧 這類股要小心！

瑞士信貸公告去年財報，簽證會計師對於公司內部控制表示否定意見，新聞報導，大股東沙國國家銀行不再注資，帶來股價重挫，也拖累今天台股尾盤壓低，終場下跌 166 點。

摩爾投顧陳昆仁分析師指出，瑞信事件早就不是新聞，股價也已經崩跌超過 9 成，大股東不再注資的原因，其實是因為持股比重已高達 9.9%，若再增資會超過 10%，會有更複雜的法規監理規範，瑞士央行和瑞士金融監管機關也發布聯合聲明，瑞信當前財務狀況符合監管要求，會給予必要支持，但目前國際股市和台股市場，主要是因為信心面危機，讓盤面震盪加劇，族群和個股走勢分歧狀況更加明顯，今日盤中科技股走強，金融類股走弱。

代表美國科技類股的 Nasdaq 指數回穩，表示科技類股其實在此次風暴並沒有受到太大的影響，全球半導體大廠如 NVIDIA(NVDA-US)、AMD(AMD-US)等龍頭股價幾乎都快創高，因此台股今天盤面焦點集中在高價 IC 和 IP 矽智財，世芯 - KY(3661-TW)股價漲停再創高，陳昆仁分析師指出，法人預估今年世芯 - KY 每股 EPS 挑戰 40 元，與創意 (3443-TW) 出現了比價效應，表示 IP 族群仍是法人關注焦點，高速訊號傳輸晶片的譜瑞 - KY(4966-TW)盤中一度漲停，祥碩 (5269-TW) 受惠伺服器產業持續暢旺和規格提升帶動換機需求，股價同步創高漲停，當高價股仍然在創高走強的階段，表示市場人氣仍在，而 NVIDIA、AMD 受惠股技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)，這些受惠股也都相對抗跌。

但殺盤的重災區集中在銀行金融類股，國內金融業大型金控對瑞信都有曝險部位，例如富邦金 (2881-TW)、國泰金(2882-TW)、玉山金(2884-TW)、國票金(2889-TW) 股價都被拖累下跌，臺企銀 (2834-TW) 也因為配息不如預期，股價重挫，逼近跌停，陳昆仁分析師指出，這些傳統存股喜愛的定存概念，今年配息狀況恐怕不如預期，另外景氣衝擊營運面，股價恐將持續弱勢。

觀察法人籌碼，外資賣超 121.87 億元連 3 賣、投信買超 14.55 億元，連續 19 個交易日買超，自營商賣超 48.02 億元連 6 賣，三大法人集中市場合計賣超 155.35 億元，成交量 2417 億，指數跌破近期低點，短線逢壓震盪。摩爾投顧陳昆仁分析師指出，短線台股因為信心面利空，跌破箱型區間整理下緣約 15300 點附近，個股走勢更趨於分歧，投資人應審視持股基本面狀況，對於弱勢個股和族群，要有果斷的換股勇氣，越套越深、或越拖越久，都不是長久之計。

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