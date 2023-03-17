電子、傳產回神 台股強彈231點收15452點 周線連2黑

美國多家大型銀行宣布聯合注資第一共和銀行，激勵美股收高，台股今 (17) 日開高走高，由電子權值股領漲，金融股也止血回穩，加上鋼鐵、塑化等傳產股助攻，加權指數終場強彈 231.84 點或 1.52%，收在 15452.96 點，收復 5 日線，成交值放大至 2645.93 億元。台股周線連二黑，本周累計下跌 73.24 點。

櫃買指數終場上漲 3.41 點或 1.68%，收在 206.45 點，成交值 739.16 億元。上市櫃成交值合計 3385.09 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 除息第二日順利完成填息，終場漲 2.57%，收 518 元全場最高；聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、華碩 (2357-TW)、國巨 (2327-TW) 也強彈 1-3%。不過，大立光 (3008-TW) 仍陷貼息走勢，終場小跌以 2250 元作收。

進入鋼市傳統旺季，用鋼需求強勁，中鋼 (2002-TW) 開出 4 月、第二季盤價全面上漲，吸引買盤湧入，今天漲勢逐步放大，終場收漲近 3%，帶動鋼鐵股走高，新光鋼 (2031-TW)、佳大 (2033-TW) 漲勢凌厲，此外，東和鋼鐵 (2006-TW)、中鋼構 (2013-TW)、志聯 (2024-TW)、海光 (2038-TW) 等多檔也表現不俗。

歐洲央行按原計畫升息 2 碼，而美國第一共和銀行獲得 11 家大型銀行注入 300 億美元，台灣金融股今天止跌回穩，但尾盤漲勢略收斂，金控雙雄國泰金 (2882-TW) 上漲逾 1%，台新金 (2887-TW) 勁揚超過 2%，富邦金 (2881-TW)、開發金 (2883-TW)、玉山金 (2884-TW) 等漲幅縮至 1% 內。

台塑四寶也重回多頭懷抱，其中台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 大漲逾 2%，台化 (1326-TW) 漲逾 1%。工具機相關個股今天也成為多頭指標之一，亞德客 - KY(1590-TW) 強漲逾 4%，以 1120 元作收，上銀 (2049-TW)、瀧澤科 (6609-TW)、福裕 (4513-TW) 等均表現強勢。

高價股今天也匯集人氣，世芯 - KY(3661-TW) 法說釋出正向展望，昨天攻上漲停後，今天仍有 7% 漲幅，以 1205 元作收，在比價效應下，祥碩 (5269-TW) 同步大漲逾 8%，此外，創意 (3443-TW)、力旺 (3529-TW) 連袂走強，IC 設計千金股人氣暢旺。