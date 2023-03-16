瑞信最大股東：一切正常 瑞信不需要更多資金 市場恐慌毫無依據

沙烏地國家銀行一則看似平平無奇的聲明，意外挑動市場敏感神經，造成瑞士信貸股價大跌，進而引發歐洲、美國，乃至全球金融界動盪。銀行董事長 Ammar Al Khudairy 周四 (16 日) 澄清，瑞士信貸一切安好，市場恐慌毫無依據。

Al Khudairy 在受訪時表示，人們可以看一下瑞士央行的說法，瑞士信貸的各項比率都很好，一切符合規定，「我認為他們不需要更多資金」，銀行整體上非常穩健。

沙烏地國家銀行去年底收購了瑞信 9.9% 的股份，成為瑞信最大的股東。沙烏地主權財富基金持有沙烏地國家銀行股權的 37%。

Al Khudairy 周三表示，基於監管與法令問題，與一些相關考量，他們不會向瑞信提供更多財務援助。但這一說法引來市場擔憂，瑞信周三收跌約 24%，盤中創歷史新低和史上最大跌幅，拖累歐洲銀行股，反映出市場擔憂美國的地區銀行危機已蔓延到歐洲。

Al Khudairy 表示，市場很不穩定，實際上，瑞信並未就增持更多的股份，與他們進行討論。

他說：「我們從未被問及過，據我所知，也從未尋求過任何幫助。」

Al Khudairy 指出，有鑑於監管限制，使得將股份增加到 10% 以上變得困難，這仍然是一條「紅線」。

瑞信為挽回市場信心、增強流動性，周四表示，將透過擔保貸款和短期流動性貸款，從瑞士央行借款 500 億瑞士法郎。

瑞信在一份聲明中表示，最新行動是其「先發制人加強流動性的決定性行動」，也將「支持瑞信的核心業務和客戶」。

目前，瑞士政府和瑞士信貸集團正在討論穩定該銀行的方法。選擇包括剝離瑞士分部，以及與規模更大的瑞士競爭對手瑞銀集團進行長期合作。目前尚不清楚這些舉措是否會實際執行。