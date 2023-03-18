FT：瑞銀正洽商收購瑞信全部或部分業務

瑞士金融業兩大巨頭瑞銀集團 (UBS) 與瑞士信貸集團 (Credit Suisse) 傳出反對強行合併之後，金融時報 (FT) 周五 (17 日) 報導，瑞銀正在洽商收購瑞信全部或部分業務，雙方董事會將各自在本周末討論交易的可能性。若交易敲定，將是 2008 年金融海嘯以來，歐洲最重要的銀行業交易案。

FT 引述多名消息人士說法報導，此潛在交易背後的推手為瑞士央行 (SNB) 和瑞士國際金融市場監督管理局 (Finma)，目的是提振各界對瑞士銀行產業的信心。

瑞信本周稍早遭遇大股東不願進一步注資的難關之後，周四宣布，將向瑞士央行借款多達 500 億瑞士法郎 (540 億美元)，以增強流動性。

之後彭博報導，瑞士政府正在推動瑞信和最大競爭對手瑞銀合併，但雙方以業務重疊性高為由，強烈反對此提案。據悉，瑞銀希望更聚焦在其獨立的財富管理策略，不願承擔與瑞信相關的風險，而瑞信則是希望獲得央行支援後，爭取更多時間推動轉型計畫。

根據彭博的報導，雙方都認為，合併屬於逼不得已才會祭出的最後手段。

接著 FT 周五報導，瑞銀正在洽商收購瑞信全部或部分業務。報導指出，瑞士監管機關已向美國和英國表示，雙方合併仍是最佳計畫，但也同時考慮其他選項。

瑞信危機是全球銀行業近期爆出一連串壞消息之一。矽谷銀行 (SVB) 上周末倒閉遭接短後，加密貨幣友善銀行 Signature Bank 遭關閉，消息導致美國區域銀行股遭到拋售，第一共和 (FRC-US) 賣壓最重，周五重挫近 33%。

瑞信和瑞銀合併的壓力，讓人想起 2008 年金融危機，當年貝爾斯登 (Bear Stern) 火速被賣給摩根大通 (JPM-US)，雖然交易價格看起來很低，但摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 曾公開表示後悔。這個教訓可能也是瑞士銀主管和董事會的考量點之一。

即使獲得央行流動性支持，瑞信周五仍下挫近 7%，本周共計下跌 24%。

截至周五收盤，瑞信市值為 80 億美元，瑞銀的市值大得多，為 566 億美元。

瑞銀去年獲利 76 億美元，瑞信則是虧損 79 億美元，幾乎抹去十年來累積的獲利。

兩家銀行均不願對傳聞置評，瑞士 Finma、瑞士央行、美國聯準會 (Fed) 和英國央行 (BOE) 也不願回應 FT 的報導。

根據外媒先前的報導，除了推動瑞信和瑞銀合併以外，瑞信其他可能的選項包括分拆業務，以及針對受保護的瑞士分支辦理首次公開發行 (IPO)，並把財富事業賣給瑞銀或其他出價的買家。